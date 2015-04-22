مونتيلا يفسر سبب هبوط مستوى فيورنتينا

فسر فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا سبب هبوط مستوى فريقه في الآونة الأخيرة وتلقيه عددا من الهزائم في الدوري الإيطالي.

وكان فيورنتينا ينافس في الدوري الإيطالي على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أنه وصل لنصف نهائي كأس إيطاليا، مع بلوغه لربع نهائي الدوري الأوروبي.

لكن فيورنتينا تراجع في الترتيب وأصبح يحتل المركز السادس بعد الهزيمة أمام هيلاس فيرونا الاثنين الماضي ويفصله تسع نقاط عن مركز مؤهل لدوري الأبطال، كما أنه ودع كأس إيطاليا على يد يوفنتوس.

وتحدث مونتيلا في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء قبل ملاقاة دينامو كييف في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس قائلا:"اللعب على ثلاث جبهات مع تعدد الإصابات جعلنا نعاني في الدوري".

وواصل"لقد نجحنا في التغلب على توتنام وروما في الدوري الأوروبي وهذا أمر رائع".

وتابع"الهجوم الذي تعرض له الفريق بعد الهزيمة أمام هيلاس فيرونا جعلني أشعر بالحزن، هم يقدمون أفضل ما لديهم، وموسمنا كان جيدا بشكل كبير".

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ما عن لقاء دينامو كييف، فقد أكد المدرب الإيطالي أنه فريق قوي بدنيا وفنيا، لذا فعلى لاعبيه أن يكونوا في قمة تركيزهم خلال المباراة من أجل التغلب عليهم والتأهل للدور نصف النهائي.

وأضاف"يجب أن نظهر شخصيتنا القوية في المباراة، لقد فعلنا ذلك الأسبوع الماضي حينما أدركنا التعادل في اللحظات الأخيرة، وعلينا اللعب بنفس القوة يوم الخميس".