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مهاجم إسبانيول: قادرون على الفوز أمام برشلونة

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مهاجم إسبانيول: قادرون على الفوز أمام برشلونة مهاجم إسبانيول: قادرون على الفوز أمام برشلونة

(إفي): أكد مهاجم إسبانيول الإسباني، الإكوادوري فيليبي كايسيدو سعي فريقه للفوز على برشلونة في دربي كتالونيا السبت المقبل بالليجا على ملعب (باور 8).

وصرح اللاعب الإكوادوري "لن أتحدث عن التوقعات، المباراة ستعتمد على مجموعة من الظروف، ولكن نحن سنسعى للفوز".

وأشار كايسيدو إلى أنه واثق من قدرته على استغلال فرصة إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

واعتبر المهاجم أن الدربي سيكون "جذابا" حيث أضاف "نعرف أن الخصم لديه نجوم كبار، قوته تتمثل في الهجوم، جميعنا نعرف من هو برشلونة".

وكان إسبانيول تقدم في مباراة الدور الأول بهدف في الدقيقة 44 ولكن الأمر انتهى بخسارته بخماسية.

وحول إذا ما كان يرى أن تسجيل هدف في مباراة الدربي قد يعني الكثير علق بقوله "الهدف قيمته هدف وليس الضعف، ولكن بالنظر لقيمة المنافس فإن هز شباكه سيكون أمرا جميلا".

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