أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال - رئيس أتليتكو: أتمنى مواجهة بايرن في نهائي البطولة

Google+ Print
#ليلة_الابطال - رئيس أتليتكو: أتمنى مواجهة بايرن في نهائي البطولة #ليلة_الابطال - رئيس أتليتكو: أتمنى مواجهة بايرن في نهائي البطولة

(إفي): لم يخف رئيس نادي أتليتكو مدريد، إنريكي سيريزو اليوم رغبة فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومواجهة بايرن ميونخ الألماني.

وتعكس تصريحات سيريزو ثقة كبيرة في قدرة فريقه على عبور ريال مدريد الليلة في اياب ربع نهائي البطولة بل وتخطي خصم لم يتحدد بعد في نصف النهائي وأيضا تأهل بايرن لأخر مبارايات البطولة التي ستحتضنها مدينة برلين.

وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة (ماركا) "ستكون ثامن مواجهة بين الفريقين هذا الموسم الذي لم نخسر فيه أمامهم، أتليتكو لديه فريق قوي على الصعيدين الرياضي والإنساني".

وصرح المسئول "أتمنى التأهل للنهائي ومواجهة بايرن ميونيخ، ما حدث في لشبونة العام الماضي انتهى، فاز الريال بسبب ألعاب القدر، سنسعى اليوم في البرنابيو لتحقيق الفوز".

وبخصوص تصريحات لاعب الريال، الألماني توني كروس التي قال فيها إن لاعبي أتليتكو قد يؤثرون على قرارات الحكم عن طريقة الضغط عليه قال "إنه لاعب أنيق ورياضي ولكن لا أتفق معه، لا يمكن الحديث بهذه الصورة".

وعن الصعوبة التي قد يمثلها خوض اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال صرح "اللاعبون يعرفون البرنابيو، لا توجد رهبة، كما قال (دييجو) سيميويني (مدرب الفريق)، هذه المبارايات يجب أن تحياها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع