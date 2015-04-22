ليلة_الابطال - رئيس أتليتكو: أتمنى مواجهة بايرن في نهائي البطولة

(إفي): لم يخف رئيس نادي أتليتكو مدريد، إنريكي سيريزو اليوم رغبة فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومواجهة بايرن ميونخ الألماني.

وتعكس تصريحات سيريزو ثقة كبيرة في قدرة فريقه على عبور ريال مدريد الليلة في اياب ربع نهائي البطولة بل وتخطي خصم لم يتحدد بعد في نصف النهائي وأيضا تأهل بايرن لأخر مبارايات البطولة التي ستحتضنها مدينة برلين.

وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة (ماركا) "ستكون ثامن مواجهة بين الفريقين هذا الموسم الذي لم نخسر فيه أمامهم، أتليتكو لديه فريق قوي على الصعيدين الرياضي والإنساني".

وصرح المسئول "أتمنى التأهل للنهائي ومواجهة بايرن ميونيخ، ما حدث في لشبونة العام الماضي انتهى، فاز الريال بسبب ألعاب القدر، سنسعى اليوم في البرنابيو لتحقيق الفوز".

وبخصوص تصريحات لاعب الريال، الألماني توني كروس التي قال فيها إن لاعبي أتليتكو قد يؤثرون على قرارات الحكم عن طريقة الضغط عليه قال "إنه لاعب أنيق ورياضي ولكن لا أتفق معه، لا يمكن الحديث بهذه الصورة".

وعن الصعوبة التي قد يمثلها خوض اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال صرح "اللاعبون يعرفون البرنابيو، لا توجد رهبة، كما قال (دييجو) سيميويني (مدرب الفريق)، هذه المبارايات يجب أن تحياها".