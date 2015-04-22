اليويفا يفتح تحقيقا مع جوارديولا بسبب قميص ' العدالة لتوبو '

(إفي): قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم فتح تحقيق تأديبي مع مدرب بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا على ضوء ارتداءه لقميص يحمل عبارة (العدالة لتوبو) في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فريقه وبورتو في اياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقرر (ويفا) فتح التحقيق لارتكاب جوارديولا "واقعة ليست ذات طبيعة رياضية"، وذلك بالتوافق مع المادة رقم 11 في بندها الثاني بالفقرة الثالثة من اللائحة.

يشار إلى أن شعار (العدالة لتوبو) ظهر لدعم قضية عائلة الصحفي الأرجنتيني خورخي "توبو" لوبيز الذي توفي أثناء مونديال البرازيل حينما تعرضت سيارة أجرة كان بداخلها لتصادم مع مركبة مسروقة من قبل مجرمين كانت تطاردهم الشرطة البرازيلية.

وفتح (ويفا) كذلك تحقيقا تأديبيا بحق الإسباني جولين لوبيتيجي الذي طرد أثناء مباراة فريقه وبايرن في اياب ربع النهائي والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بستة أهداف لواحد.

وستجتمع لجنة المراقبة والأخلاق والتأديب لمناقشة هذه المسائل في 21 مايو المقبل، وفقا لما أكده (ويفا).