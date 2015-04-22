رئيس جامعة سوهاج يشارك في حصاد 22 فدان قمح بمزرعة الجامعة

> شارك الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة، والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطﻻب، والدكتور محمد عبد الحفيظ السمان عميد كلية الزراعة، العاملين بمزرعة الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل في حصاد مساحة 22 فدان مزروعة بالقمح.وقال نور الدين ان مزرعة جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل تقع على مساحة 250 فدانا وتساهم في الانتاج المحلي للمحافظة، موضحا انها مقسمة الى عدة زراعات مختلفة من القمح والبرسيم والخضروات بالاضافة الى مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الفاكهة وعدد 2 صوبة لانتاج الشتﻻت، مشيرا الى ان ايراد المزرعة يساهم بشكل كبير في جلب الايرادات الداخلية للجامعة والتي توجه الى حساب صندوق المزرعة الذي ينفق منه على الابحاث العلمية في مجال الزراعة والانتاج الحيواني.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطﻻب ان حرص رئيس الجامعة على المشاركة في عملية الحصاد يأتي من منطلق تواصل ادارة الجامعة مع العاملين ودعمهم ماديا ومعنويا في كافة المجالات والسبل، كونهم احد اضﻻع المثلث التعليمي بالجامعة.

ومن جانب اخر قال عميد كلية الزراعة ان انتاج المزرعة من القمح هذا يعتبر جيد اذا ما قورن باﻻعوام السابقة مشيرا الى محصول القمح وصل الى 260 اردب سيتم حجز كمية منه كتقاوي والباقي سيتم توريده لشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي بخﻻف ما يقدم من تبن كعلف للحيوانات بمزرعة الجامعة للانتاج الحيواني يقدر ب 37 الف جنيه سنويا.

جدير بالذكر انه على هامش حصاد القمح قام رئيس الجامعة بعمل زيارة لمزرعة اﻻنتاج الحيواني حيث تفقد مجزر اللحوم بها واستمع الى شرح واف من مسئول المجزر الذي اكد له انه يتم ذبح عجل واحد على الأقل كل يوم ثﻻثاء من كل اسبوع موضحا ان اللحوم التي يتم ذبحها بالمجزر من اجود السﻻلات وتتم تحت اشراف طبيب بيطري مقيم، كما ان سعر الكيلو المذبوج ﻻ يتعدى 57.5 جنيه يتم بيعها بمنفذ الجامعة للعاملين حسب اولوية الحجز.