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بالفيديو - إنبي يقلص الفارق مع الزمالك لنقطة برباعية في الأسيوطي

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بالفيديو - إنبي يقلص الفارق مع الزمالك لنقطة برباعية في الأسيوطي بالفيديو - إنبي يقلص الفارق مع الزمالك لنقطة برباعية في الأسيوطي

نجح إنبي في تقليص الفارق مع الزمالك إلى نقطة واحدة فقط بعدما تغلب يوم الأربعاء على الأسيوطي سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

إنبي حل ضيفا على الأسيوطين لحساب الجولة 26 من الدوري المصري، ونجح الفريق البترولي في قلب تأخره بهدف، إلى الفوز بأربعة أهداف لهدفين.

افتتح برنس ناكاني أهداف الأسيوطي في الدقيقة الثامنة، ليرد إنبي بثلاثة أهداف عن طريق أسامة إبراهيم، محمود عبدالمنعم "كهربا"، وأحمد رفعت، في الدقائق 35، 36، و74.

وفي الدقيقة 89 نجح الأسيوطي في تقليص النتيجة عن طريق عطية النشوي، لكن أحمد جعفر أنهى على آمال أصحاب الأرض في التعادل بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد لاعب الأسيوطي برنس ناكاني في الدقيقة 45 بعد حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بنقطة واحدة، وللأخير مباراتين أقل، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي يأتي ثالثا.

فيما تجمد رصيد الأسيوطي عند تسع نقاط في المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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