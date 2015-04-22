بالفيديو - الإسماعيلي يواصل التعثر بالتعادل مع الشرطة

واصل الإسماعيلي سلسلة نتائجه السلبية بعد أن تعادل مع ضيفه اتحاد الشرطة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية بالجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك الإسماعيلي قد فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

ولم ينتظر الدراويش كثيرا حتى افتتحوا التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق كينيث مهاجمه من انفراد تام قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

واستطاع صلاح ريكو أن يعدل النتيجة في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد أن استغل خطأ في دفاع الإسماعيلي ليسدد بقوة داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أهدر مهاجمو الفريقين أكثر من فرصة محققة لتحقيق الفوز أبرزها عن طريق كينيث الذي كاد أن يضيف الثاني له وللإسماعيلي لكن تسديدته جاءت بعيدة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة وهبط للمركز التاسع فيما وصل الشرطة للنقطة 33 في المركز العاشر.

شاهد هدفي المباراة