فرقة التخت العربي تهدي حفلها لاسم “الأبنودي” السبت المقبل

تحت عنوان “احلف بسماها ” تهدى فرقة التخت العربى بقيادة ياسر معوض حفلها المقبل لإسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الإبنودى ،ويقام الحفل فى الثامنة مساء السبت 25 ابريل على مسرح الجمهورية.

وتقدم الفرقة نخبة من اشعار الابنودى الغنائية الوطنية والعاطفية الشهيرة ،ومنها أبنك يقولك يابطل – عدى النهار – التوبة – الهوا هوايا وعدوية، الى جانب مختارات من اعمال تراث الطرب العربى منها جميل جمال ، ياجميل ياجميل ، إنت عمرى ، أنساك ، لسه فاكر ، ياحاسدين الناس ، ودع هواك ، المليحة ، مال الشام ، عيرتنى بالشيب ، قمر له ليالى ، مال القمر ، يا اغلى أسم فى الوجود ، صورة ، الصهبجية ، عظيمة يامصر وبالأحضان .

الجدير بالذكر ان فرقة التخت العربى قدمت العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف دول العالم العربية والاجنبية منها ليبيا ، الاردن ، تونس ، العراق ، الكويت ، قطر ، البحرين ، الامارات ، سلطنة عمان والسعودية وشاركت فى مهرجانات دولية متخصصة كما نالت عدة جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء فى إسطنبول بتركيا عام 2010 .