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محافظ كفر الشيخ: مياه الشرب نظيفة.. ورئيس الشركة يؤكد استخراج شهادة صحية للعاملين

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محافظ كفر الشيخ: مياه الشرب نظيفة.. ورئيس الشركة يؤكد استخراج شهادة صحية للعاملين محافظ كفر الشيخ: مياه الشرب نظيفة.. ورئيس الشركة يؤكد استخراج شهادة صحية للعاملين
أكد المهندس أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن مياه الشرب بكفر الشيخ نظيفة، مشيرًا أنه منع المياه المعدنية فى الاجتماعات والندوات واللقاءات.

جاء ذلك خلال تصريح للمحافظ عقب تأكده من سلامة مياه الشرب من خلال المعامل المتواجدة بمحطات مياه الشرب.

أكد المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أنه أصدر تعليماته بضرورة توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة واستخراج شهادات صحية للعاملين بفروع شركة المياه بكافة المراكز والمدن، الذين يتعاملون مباشرة مع مياه الشرب، وذلك اتباعا للإجراءات الوقائية والصحية.

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