هيئة الإغاثة الإسلامية تدعم مستشفيات اليمن بأدوية ومستشفيات طبية

قامت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامى بدعم بعض المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية فى محافظتى عدن ولحج بالجمهورية اليمنية بكميات من الأدوية والضمادات والمستلزمات الطبية.

وأفاد الأمين العام للهيئة إحسان بن صالح طيب اليوم الأربعاء - بأن المساعدات الطبية التى أرسلتها الهيئة لدعم تلك المواقع الصحية تعد الدفعة الأولى من المساعدات التى تقدمها الهيئة للمتضررين من الحرب فى اليمن ستليها دفعات أخرى لدعم المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية فى مختلف المناطق اليمنية التى تعانى من إفرازات الحرب وذلك فى إطار جهودها المبذولة لتوفير سبل العلاج الطبى للمتأثرين من هذه الاضطرابات التى طالت العديد من المناطق.

ولفت الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية أن الشعب اليمنى وفى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها يحتاج إلى مساعدات مكثفة فى كل مجالات الخدمات الإنسانية من ضمنها الناحية الطبية لمداواة المرضى والمصابين، مبينا أن المناطق التى استفادت حاليا من هذه المساعدات الطبية شملت دار سعد والقطيع والمعلا والقلوعة ومستشفى باصهيب العسكرى بجانب مستشفى بن خلدون فى محافظة لحج.

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