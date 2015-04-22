الأمم المتحدة قلقة من استئناف الضربات الجوية فى اليمن من تحالف تقوده السعودية

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الأربعاء عن القلق من تقارير عن تجدد الضربات الجوية فى اليمن من جانب تحالف تقوده السعودية وقال إنه يأمل فى انتهاء القتال سريعا.

وقال بان للصحفيين "حين قرأت التقرير عن استئناف القتال شعرت بقلق شديد من ذلك." واضاف "أتمنى باخلاص ان تكون هناك نهاية للقتال بأسرع ما يمكن."

وأعلنت السعودية أمس الثلاثاء انها ستنهى الضربات الجوية التى بدأت قبل نحو شهر ضد الحوثيين المتحالفين مع ايران لكنها استأنفت العمليات اليوم. ودعا بان الاسبوع الماضى الى وقف عاجل لاطلاق النار من جانب كل الأطراف فى اليمن.

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