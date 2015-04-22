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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام  ومغبر احيانا على بعض المناطق ويطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقيه - جنوبية غربية / 08 - 15 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25/30  كم/ساعة بعد الظهر والمساء .

البحر ..  خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 18 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 46 دقيقة مساء .


>                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة


> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا


>أبوظبي                    37      23               85       25 .
> دبي                        36     24               90       25 .
> الشارقة                   37     22                90       20.
> عجمان                    36    22                85       20.
> أم القيوين                37     22                85       20 .
> رأس الخيمة              38    22                85       25 .
> الفجيرة                   34    24                 85       30.
> العين                     39     22                80       20 .
> ليوا                       39     21               80        25 .
> الرويس                  34     23               85       20 .
> السلع                    34     23                85       25.
> دلما                      34     25                80       35 .
> طنب الصغرى          33      24                80       35 .
> طنب الكبرى            33      24               80       35 .
> أبوموسى               33      24                80       35.
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