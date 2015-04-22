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وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: حملة التطعيم حققت نجاحا تجاوز 100%

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وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: حملة التطعيم حققت نجاحا تجاوز 100% وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: حملة التطعيم حققت نجاحا تجاوز 100%
أكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة تجاوزت العدد المستهدف لها، حيث كان من المقرر تطعيم 490 ألف طفل من سن يوم وحتى خمس سنوات.

وأضافت فى تصريحات صحفية اليوم أن الحملة التى استمرت لمدة 4 أيام نجحت فى تطعيم 506 آلاف طفل محققة نسبة نجاح تجاوزت الـ100% ووصلت لـ103%، حيث تم تطعيم عدد كبير من الأطفال الوافدين من المحافظات الأخرى، وأشادت وكيل وزارة الصحة لميس بوعى أهالى المحافظة وحرصهم على صحة أطفالهم.

وأشار الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وكذلك غرف عمليات بالإدارات الصحية الـ10 بالمحافظة قد تابعت أعمال الحملة من خلال فرق عمل من الممرضات والمشرفين والمشرفات الذين يشاركون فى الحملة، مضيفًا أنه تم الإعلان عن الحملة بلافتات فى الشوارع والميادين العامة.

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