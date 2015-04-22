الزمالك بدون حفني أمام الاتحاد وعودة جبر

استقر البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك على اختيار 19 لاعبا للتواجد في قائمة الفريق التي تخوض غدا الخميس مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وعاد علي جبر مدافع الفريق لقائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة الفتح المغربي فيما استمر غياب كل من أحمد دويدار وعبد الله سيسيه ورضا العزب.

وسيغيب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك عن المباراة أيضا بسبب الإصابة وحمادة طلبة بسبب الإنذار الثالث.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل

الدفاع: محمد كوفي وإسلام جمال وحازم إمام وأحمد سمير وعلى جبر وصالح موسى

خط الوسط: أحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وعمر جابر ومصطفى فتحي وطارق حامد ومحمد شعبان وأحمد عيد عبد الملك

الهجوم: أحمد علي وخالد قمر وباسم مرسى