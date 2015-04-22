أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك بدون حفني أمام الاتحاد وعودة جبر

Google+ Print
الزمالك بدون حفني أمام الاتحاد وعودة جبر الزمالك بدون حفني أمام الاتحاد وعودة جبر

استقر البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك على اختيار 19 لاعبا للتواجد في قائمة الفريق التي تخوض غدا الخميس مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وعاد علي جبر مدافع الفريق لقائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة الفتح المغربي فيما استمر غياب كل من أحمد دويدار وعبد الله سيسيه ورضا العزب.

وسيغيب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك عن المباراة أيضا بسبب الإصابة وحمادة طلبة بسبب الإنذار الثالث.

وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل

الدفاع: محمد كوفي وإسلام جمال وحازم إمام وأحمد سمير وعلى جبر وصالح موسى

خط الوسط: أحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وعمر جابر ومصطفى فتحي وطارق حامد ومحمد شعبان وأحمد عيد عبد الملك

الهجوم: أحمد علي وخالد قمر وباسم مرسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع