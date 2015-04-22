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طائرة - قائد الزمالك: جاهزون للتتويج بالكأس.. والإصابات حرمتنا من إفريقيا

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طائرة - قائد الزمالك: جاهزون للتتويج بالكأس.. والإصابات حرمتنا من إفريقيا طائرة - قائد الزمالك: جاهزون للتتويج بالكأس.. والإصابات حرمتنا من إفريقيا

أكد أشرف أبو الحسن قائد الزمالك للكرة الطائرة أن الفريق جاهز للتتويج بكأس بعد حسم لقب الدوري رسميا بالفوز على بتروجيت.

وكان الزمالك قد استعاد لقب الدوري الغائب عنه منذ عام 2008 قبل نهاية البطولة بأسبوع.

وقال أبو الحسن لـFilGoal.com "الآن جاهزون للتتويج بلقب الكأس، صعدنا للنهائي وفي انتظار الفائز من الأهلي أو الجيش".

وأضاف "بالنسبة لبطولة إفريقيا خسرناها بسبب الإصابات التي ضربت الفريق إذ تعرض 6 لاعبين مرة واحدة للإصابة منهم أنا".

وتابع "خمسة لاعبين ستنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم والجميع يرغب في تجديد عقده فنحن تغربنا سنتين عن الزمالك ولا نريد هذا أن يحدث مجددا والإدارة لا تبخل علينا بشيء".

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