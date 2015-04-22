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عالجي طفلك بلمسة يديك والألوان المبهجة

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عالجي طفلك بلمسة يديك والألوان المبهجة عالجي طفلك بلمسة يديك والألوان المبهجة

الأربعاء 22-04-2015 12:59

ليس صعباً أن تعالجي طفلك بالطب البديل بطرقه البسيطة، التي يدلك عليها اختصاصي الطب التكميلي الدكتور محمد وهدان.

أولاً، العلاج باللمس

هي موهبة وضعها الله في اليد اليمنى للإنسان بدرجات متفاوتة، ويعمل التلامس باليد اليمنى على انتقال الطاقة من الجسم الصحيح للمريض، وبالتالي إحداث حالة من التوازن الداخلي في جسم المريض؛ ما يقضي على التوتر من خلال تحفيز جهاز المناعة لديه، وزيادة قدرة الجسم على الشفاء الداخلي.


ثانياً، العلاج بالألوان
حيث يمكنك جعل لباس طفلك ملوناً، أو قدمي له الماء في كؤوس ملونة باللون الذي يحتاجه، فيدخل الضوء إلى جسمه، وتتنبه الغدة الصنوبرية؛ ما يؤدي لإفراز هرمونات لها تأثيراً حتى على مكفوفي البصر؛ نتيجة الطاقة التي تتولد داخل أجسامهم من هذه الألوان، ومنها:

1- الألوان الموجبة: تمتاز بإشعاعاتها المنشطة كاللون الأحمر في علاج فقر الدم والأكزيما، واللون البرتقالي في علاج الاكتئاب وفتح الشهية، واللون الأصفر في علاج أمراض الجهاز التنفسي والكبد، فهذا اللون له تأثير نفسي؛ إذ يسر النظر ويريحه.
2- الألوان السلبية: تمتاز بتأثيرها المهدئ كاللون الأزرق، فإنه يخفض ضغط الدم وتصلب الشرايين، واللون النيلي ينشط الذاكرة، واللون الزهري مهدئ، ويستخدم في غرف النوم ومراكز علاج الإدمان، واللون الأبيض يستخدم في علاج صفار حديثي الولادة.

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سيدتي