رفع 25 حالة تعدى وإزالة خط مياه مخالف من ترعة الجمهورية بطامية

قاد اللواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة من القيادات التنفيذية ورجال الشرطة وشرطة المسطحات المائية بمركز ومدينة طامية، بحضور محمود عبد السلام رئيس مدينة طامية والعميد محمد كساب مأمور مركز شرطة طامية.

تمكنت الحملة من إزالة ورفع خط مياه مأخوذ من ترعة الجمهورية بطول 8 كم متجه إلى الغرب ناحية الأراضى الصحراوية تم تنفيذه دون وجه حق لرى واستصلاح أراضى جديدة ليس لها مقنن مائي، كما تمكنت الحملة من رفع وإزالة 25 حالة تعدى على نفس الترعة قام بها المواطنون وجميعها عبارة عن مخالفات لمواسير وروافع وأحواض وغرف وماكينات لرفع المياه.

كان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قد عقد لقاءاً مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، شدد خلاله على ضرورة استمرار الحملات المكثفة لإزالة جميع التعديات على المجارى المائية بمختلف مراكز المحافظة لضمان وصول مياه الرى للنهايات خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف.