محافظ الفيوم يضبط تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز مهربة

ضبط المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى قبل بيعها فى السوق السوداء.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان محافظ الفيوم فى جولة تفقدية للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والإنتاجية المختلفة، وأثناء مروره بالطريق الدائرى شاهد تروسيكلا بدون لوحات قيادة وبسؤال قائده "محمد ع س"، أفاد بأنه يجلب هذه الأسطوانات من قرية بنى صالح ويبيعها فى السوق السوداء بمنطقة الصيفية فى مدينة الفيوم، فتم ضبطه والتحفظ على الأسطوانات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.