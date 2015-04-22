أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الفيوم يضبط تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز مهربة

Google+ Print
محافظ الفيوم يضبط تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز مهربة محافظ الفيوم يضبط تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز مهربة
ضبط المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى قبل بيعها فى السوق السوداء.

كان محافظ الفيوم فى جولة تفقدية للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والإنتاجية المختلفة، وأثناء مروره بالطريق الدائرى شاهد تروسيكلا بدون لوحات قيادة وبسؤال قائده "محمد ع س"، أفاد بأنه يجلب هذه الأسطوانات من قرية بنى صالح ويبيعها فى السوق السوداء بمنطقة الصيفية فى مدينة الفيوم، فتم ضبطه والتحفظ على الأسطوانات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365