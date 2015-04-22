محافظ الفيوم يضبط تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز مهربة

ضبط المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تروسيكلا محملا بأسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى قبل بيعها فى السوق السوداء.

كان محافظ الفيوم فى جولة تفقدية للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والإنتاجية المختلفة، وأثناء مروره بالطريق الدائرى شاهد تروسيكلا بدون لوحات قيادة وبسؤال قائده "محمد ع س"، أفاد بأنه يجلب هذه الأسطوانات من قرية بنى صالح ويبيعها فى السوق السوداء بمنطقة الصيفية فى مدينة الفيوم، فتم ضبطه والتحفظ على الأسطوانات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.