بالصور..تكدس فى حركة الشاحنات بميناء الإسكندرية بسبب النظام الإلكترونى

شهد ميناء الإسكندرية حالة من الاستياء من بعض سائقى الشاحنات بالميناء، ومشاحنات بين السائقين و العاملين بمينائى الاسكندرية والدخيلة بسبب تطبيق النظام الالكترونى الجديد، والذى ينظم حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء و اعتبر بعض السائقين أن النظام الجديد تسبب فى بطء حركة الشاحنات.

وشكا السائقون لـ "اليوم السابع" من تأخر و تعطل سير الشاحنات، بسبب تطبيق النظام الجديد والذى يتسبب فى التكدس وبطء الحركة، وأن الأمر يعرضهم لمخاطر الطريق ليلا ويعرضهم لحوادث الطريق، بالاضافة الى زيادة رسوم الدخول و الخروج من وإلى الميناء.

وطالب السائقون بالعودة الى النظام القديم لضمان سيولة الحركة اليومية، محذرين من توقف الحركة داخل الميناء بسبب هذا النظام الجديد، و أعرب عدد كبير من السائقين من أن تطبيق النظام الالكترونى من المفترض انه يطبق لاختصار الوقت و تسهيل الاجراءات، الا انه حدث العكس حيث تستغرق الشاحنات وقت طويل فى الوزن و انهاء اجراءات الدخول و الخروج الامر الذى ينعكس بالسلب عليهم، و قالوا " لدينا أقساط لابد من تسديدها و النظام الجديد لا يصلح و يستغرق وقود اكثر ووقت اطول من النظام القديم ."

وأشار السائقون إلى أنهم سوف ينظمون وقفة احتاجية على ابواب الميناء السبت القادم للمطالبة بوقف تطبيق النظام الجديد التى يتسبب فى شلل حركة الشاحنات .

من جانبة قال اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية لليوم السابع أن النظام الالكرتونى الجديد يهدف الى العمل لصالح المنظومة ككل، و يعمل على تحسين المنظومة داخل الميناء، و ربطها بنظام الكترونى موحد، موضحا أن التكدس وقع خلال عدة ساعات من بداية تطبيق النظام الالكترونى الجديد، و سوف تعود السيولة الطبيعية لحركة الشاحنات من و الى خارج ميناء الاسكندرية و الدخيلة .



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طوابير الشاحنات تصل الى خارج الميناء



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طوابير الشاحنات على باب ميناء الاسكندرية



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الطوابير تمتد الى امتار



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السائقين يطالبون بالغاء النظام



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تكدس الشاحنان امام ميناء الاسكندرية



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انتظار الشاحنات لوقت طويل



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طوابير الشاحنات تشغل غضب السائقين



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تكدس الشاحنات بميناء الاسكندرية و الدخيلة