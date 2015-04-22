"كليه دو كارتييه" جديد "كارتييه" من الساعات

تبقى روح الابتكار السرَّ الكامن في ترسيخ تاريخ "كارتييه" Cartier كدارٍ لإبداع الساعات الراقية الفريدة. وتوظّف "كارتييه" Cartier مبادئ ريادية تبنّتها لم تسهم في العديد من الإنجازات المتقدمة التي حقّقتها فحسب، بل أيضًا في خلق تصاميم وأشكال لم تكن معروفةً سابقًا في عالم الساعات، مثل المربع في ساعة "سانتوس"، والمستطيل في ساعة "تانك"... والنتيجة؟! مجموعةٌ من القطع الأيقونية أسّست لحقبة جديدة من الرؤى الجمالية، بل وتحدّت الزمن لتثبِت جمالها الخالد. الإبداع والشغف والامتياز المتألق، هي عناصر النجاح التي صمدت لأكثر من مائة عام، وهي ذاتها العناصر التي تنبض داخل ساعة "كليه دو كارتييه" Cle de Cartier.