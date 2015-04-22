الوليد بن طلال يحذف تغريدة: "يشرفنى إهداؤكم 100 سيارة بنتلى"

بعد نجاح عملية عاصفة الحزم، وبدء عملية إعادة الأمل، كتب الوليدبن طلال رجل الأعمال السعودى عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أهنئ قيادتنا الرشيدة نجاح عملية عاصفة الحزم، وبدء عملية إعادة الأمل، وتقديرا للطيارين المئة السعوديين المشاركين، يشرفنى إهداؤهم ١٠٠ سيارة بنتلى".

وبعد مرور ساعات قليلة انتشرت فيه التغريدة بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعى، قام الوليد بن طلال بحذف التغريدة، وهو ما جعل نشطاء تويتر يستغربون قاموا بتدشين هاشتاج "الوليد يحذف تغريدته". فيما أكد بعض مستخدمى تويتر أنه تم اختراق الحساب وأن من كتب التغريدة أحد الهاكرز.

وقال لآخرون أن نظام الضباط يُحرم على الضابط قبول الهدايا والإكراميات والمنح والقروض والمساعدات المالية.

الوليد بن طلال يهدى الطيارين السعوديين 100 سيارة بعد نجاح "عاصفة الحزم"

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