أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

17 سائحا فرنسيا يزورون دمشق رغم معارضة حكومتهم

Google+ Print
17 سائحا فرنسيا يزورون دمشق رغم معارضة حكومتهم 17 سائحا فرنسيا يزورون دمشق رغم معارضة حكومتهم
يجول 17 سائحا فرنسيا على مناطق عدة فى سوريا فى إطار رحلة تستمر اسبوعا وتلقى ترحيب دمشق التى تبذل جهودا لتشجيع زيارات مماثلة تعارضها الفرنسية بشدة.

وتنظم الجالية السورية فى باريس هذه الرحلة بدعم من وزارة السياحة السورية، علما ان معظم اعضاء البعثة الذين وصلوا أمس الثلاثاء إلى دمشق هم فرنسيون سوريو الأصل، وتقول الشابة الفرنسية السورية فلورين معلوف لوكالة فرانس برس أن السياح "سيعاينون بأعينهم أن ما تظهره وسائل الإعلام الغربية ليس الحقيقة".

ويقول كريستيان فاندربروش "جئنا للقاء السوريين ومعاينة الوضع وزيارة المناطق التى يمكن الوصول إليها"، وزارت البعثة الأربعاء وزير السياحة السورى بِشر يازجى الذى قال "نثمن غاليا اصرار الفرنسيين على كسر الحاجز الوهمى الذى اقامته حكومتهم ورغبتهم فى معرفة حقيقة ما يجرى فى سوريا".

وأضاف "كما اعتبرنا المغترب السورى سفيرا لسوريا فى الخارج سنعتبر زوار سوريا اليوم سفراء للحقيقة والحق"، واعتبر يازجى أن "كل استهداف للحضارة السورية هو صفعة لوجه الإنسانية جمعاء واهانة للتراث العالمى ، ومن المقرر أن يزور الوفد الفرنسى بعد دمشق كلا من اللاذقية (غرب) وحمص (وسط) وقلعة الحصن التى يعود تاريخها الى الحقبة الصليبية، قبل عودتهم الاثنين المقبل إلى فرنسا.

وقطعت فرنسا علاقتها الدبلوماسية مع سوريا منذ عام 2012 وتتمسك رسميا بعدم التواصل مع الرئيس السورى بشار الأسد الذى تعتبره المسؤول الرئيسى عن مقتل أكثر من 220 الف شخص خلال اربع سنوات من النزاع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل