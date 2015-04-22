سفير السعودية بلندن:عاصفة الحزم أظهرت تصميم العرب على التحرك بمفردهم

قال سفير السعودية لدى بريطانيا أن التدخل العسكرى السعودى فى اليمن يظهر أن المملكة ستقف فى مواجهة إيران وأن الدول العربية يمكنها حماية مصالحها بدون قيادة الولايات المتحدة.

وقال الأمير محمد بن نواف أيضا ان التحالف بقيادة السعودية الذى نفذ ضربات جوية على مدى أربعة أسابيع ضد المقاتلين الحوثيين فى اليمن حقق أهدافه ويمكن ان يصبح نموذجا للعمل العربى المشترك فى المستقبل، وأعلن التحالف أمس الثلاثاء انتهاء الحملة الجوية التى أطلق عليها اسم (عاصفة الحزم) لكنه قال انه سيواصل العمل وفقا لما يقتضيه الموقف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويقاتلون للاستيلاء على ميناء عدن بجنوب البلاد.

وتقول المملكة انها نفذت الضربات الجوية لان إيران -منافسها الإقليمي- كانت تقوم بتدريب وتسليح وتمويل الحوثيين مما يوسع نفوذ طهران فى العالم العربى الى الحدود الجنوبية للسعودية، وتنفى إيران دعم الحوثيين عسكريا وانتقدت بشدة الحملة التى تنفذها السعودية.

وقال الأمير محمد لرويترز فى مقابلة بالسفارة السعودية فى لندن "يجب ألا يكون لإيران أى دور فى الشؤون اليمنية. إنهم ليسوا جزءا من العالم العربى ، وأضاف "لقد أثار تدخلهم الاضطراب والفوضى فى منطقتنا هذه الجزء من العالم وقد رأينا الاحداث التى جرت بسبب سياساتهم الحبيثة.، وتابع "ومن ثم كان التحالف وسياسة خارجية جديدة لنا جميعا. نريد عالما عربيا خاليا من أى تدخل خارجي... يمكننا ان نتعامل مع مشاكلنا."

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