أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفير السعودية بلندن:عاصفة الحزم أظهرت تصميم العرب على التحرك بمفردهم

Google+ Print
سفير السعودية بلندن:عاصفة الحزم أظهرت تصميم العرب على التحرك بمفردهم سفير السعودية بلندن:عاصفة الحزم أظهرت تصميم العرب على التحرك بمفردهم
قال سفير لدى بريطانيا أن التدخل العسكرى السعودى فى اليمن يظهر أن المملكة ستقف فى مواجهة إيران وأن الدول العربية يمكنها حماية مصالحها بدون قيادة الولايات المتحدة.

وقال الأمير محمد بن نواف أيضا ان التحالف بقيادة السعودية الذى نفذ ضربات جوية على مدى أربعة أسابيع ضد المقاتلين الحوثيين فى اليمن حقق أهدافه ويمكن ان يصبح نموذجا للعمل العربى المشترك فى المستقبل، وأعلن التحالف أمس الثلاثاء انتهاء الحملة الجوية التى أطلق عليها اسم (عاصفة الحزم) لكنه قال انه سيواصل العمل وفقا لما يقتضيه الموقف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويقاتلون للاستيلاء على ميناء عدن بجنوب البلاد.

وتقول المملكة انها نفذت الضربات الجوية لان إيران -منافسها الإقليمي- كانت تقوم بتدريب وتسليح وتمويل الحوثيين مما يوسع نفوذ طهران فى العالم العربى الى الحدود الجنوبية للسعودية، وتنفى إيران دعم الحوثيين عسكريا وانتقدت بشدة الحملة التى تنفذها السعودية.

وقال الأمير محمد لرويترز فى مقابلة بالسفارة السعودية فى لندن "يجب ألا يكون لإيران أى دور فى الشؤون اليمنية. إنهم ليسوا جزءا من العالم العربى ، وأضاف "لقد أثار تدخلهم الاضطراب والفوضى فى منطقتنا هذه الجزء من العالم وقد رأينا الاحداث التى جرت بسبب سياساتهم الحبيثة.، وتابع "ومن ثم كان التحالف وسياسة خارجية جديدة لنا جميعا. نريد عالما عربيا خاليا من أى تدخل خارجي... يمكننا ان نتعامل مع مشاكلنا."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة