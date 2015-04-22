بالصور.. هندى يبتلع 140 قطعة نقود و150 مسمارا ويجرى 240 عملية لإزالتها

الرجل الهندى يبتلع أجسام غريبة

وصل رجل هندى إلى المستشفى وهو يشكو من ألم فى المعدة، اشتبه الأطباء فى أنه يعانى من التسمم الغذائى أو قرحة المعدة، إلا أنها كانت المفاجأة، حيث وجد الأطباء، حسبما نشرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، مئات من القطع النقدية والأظافر والمسامير داخل معدته.>ووفقاً لصحيفة "الديلى ميل" فإن الرجل الهندى الذى يدعى راجبال سينغ (34 عاما) كان قد ابتلع 140 قطعة نقدية، و150 ظفرا وحفنة من المكسرات وملاعق وبطاريات، وقد ابتلع أيضا صواميل ومسامير والعديد من المغناطيس، على مدى ثلاث سنوات.



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العملات ومسامير مستخرجة من معدة راجبال سينغ

وعندما قام الأطباء بإجراء منظار، عن طريق إدخال أنبوبة طويلة، رقيقة مع كاميرا تعلق فى نهايتها، كشف مئات من الأجسام الغريبة فى معدة الرجل الهندى.

الاكتئاب هو السبب

>وقال السيد سينغ، وهو مزارع من باثيندا فى دولة الهند الغربية، إنه بدأ عادته الغريبة بعد أن أصيب بالاكتئاب، وأصبح يأكل الأجسام المعدنية حتى يحصل على الراحة، واعتاد أن يمتص النقود والمعادن مع عصير الفواكه أو الحليب، ونظراً للمشاكل العائلية أصبح سينغ مدمن هذه العادة الغريبة، التى تتطلب تناول النقود المعدنية والمسامير.



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أشعة توضح المعادن التى بلعها راجبال سينغ

وخضع سينغ لـ240 عملية باستخدام المنظار الداخلى، ولكن لم يتمكن الأطباء من إزالة جميع هذه الأغراض حتى الآن، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من العمليات خلال الفترة القادمة على الرغم من أن حالته الصحية المتردية لا تسمح بذلك.



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منظار يوضح العملات المعدنية التى تم بلعها



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إجراء المنظار للرجل الهندى



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أشعة توضح المعادن التى تم بلعها



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عملات معدنية تم استخراجها من المريض



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الأطباء يجرون المنظار للرجل الهندى



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راجبال سينغ 34 عاما كان قد ابتلع 140 قطعة نقدية