صلاح الأوروبي – هل يكون أرتيميو فرانكي عقبة في طريق فيورنتينا لنصف النهائي

بعد السقوط المفاجيء لفيورنتينا أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي الاثنين الماضي، يعود الفيولا لاستئناف نشاطهم الأوروبي مرة أخرى، حيث يقدم فريق مدينة فلورنسا أداءا رائعا خلال الموسم الجاري.

ويستضيف فيورنيتنا يوم الخميس نظيره دينامو كييف الأوكراني في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعد التعادل الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب إيجابيا بهدف لكل فريق.

ولا يحتاج الفيولا في ملعب أرتيميو فرانكي سوى لنتيجة التعادل السلبي فقط حتى يضمن الوصول لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2008.

ولكن كيف كانت نتائج فيورنيتنا على ملعبه خلال الموسم الجاري في الدوري الأوروبي، مقارنة بالمباريات خارجه؟

خاض فيورنتينا خلال الموسم الجاري خمس مباريات على ملعبه، فاز مرتين، وتعادل في مثلهم، وتعرض للهزيمة مرة واحدة فقط في دور المجموعات.

تلك الهزيمة كانت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام دينامو مينسك، ولم تكن مؤثرة على موقف الفيولا من الصعود للدور التالي، والحفاظ على صدارة المجموعة.

أما خارج ملعب أرتيميو فرانكي، فخاض فريق المدرب فيتشينزو مونتيلا ست مباريات، حقق الفوز في أربع مواجهات، وتعادل مرتين فقط، ولم يعرف الهزيمة مطلقا.

لذا، فإن نتائج الفيولا على ملعبهم تبدو متوازنة بعض الشيء باستبعاد الهزيمة الغير مؤثرة على مشوارهمن ولكنهم يقدمون أداء أقوى خارجه، فهل ينجح الفريق في تحقيق الفوز أو التعادل سلبيا على أقل تقدير ليعبر لنصف النهائي؟