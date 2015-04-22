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محافظ الإسماعيلية يستقبل المعزين فى وفاة عبد الرحمن الأبنودى

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محافظ الإسماعيلية يستقبل المعزين فى وفاة عبد الرحمن الأبنودى محافظ الإسماعيلية يستقبل المعزين فى وفاة عبد الرحمن الأبنودى
توجه منذ قليل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من قيادات المحافظة إلى سرادق العزاء المقام بمسجد الدوحة لاستقبال المعزين فى وفاة الخال الأبنودى.

وقال اللواء ياسين طاهر إن عددًا من قيادات وزارتى الداخلية والدفاع سوف يشاركون فى العزاء بالإضافة إلى عدد من السياسيين والبرلمانيين القدامى ومحافظ الإسماعيلية السابق اللواء أحمد القصاص بالإضافة إلى أهالى ومواطنى الإسماعيلية ونحن فى استقبال كل الضيوف.

- بدء توافد المعزين بسرادق عزاء الخال الأبنودى فى مسجد الدوحة بالإسماعيلية
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