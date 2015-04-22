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محافظ قنا: القوات المسلحة تبدأ فى انتشال صندل الفوسفات الغارق بنيل قنا

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محافظ قنا: القوات المسلحة تبدأ فى انتشال صندل الفوسفات الغارق بنيل قنا محافظ قنا: القوات المسلحة تبدأ فى انتشال صندل الفوسفات الغارق بنيل قنا
صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأن ناقلتين وحفارين تابعين للقوات المسلحة بدأوا بالفعل منذ قليل بالتنسيق مع حماية النيل والبيئة بقنا فى انتشال صندل الفوسفات الغارق بمياه النيل منذ أمس وعلى متنه 500 طن من الفوسفات.

وأضاف الهجان أن العمل على قدم وساق للانتهاء من انتشال الفوسفات بالكامل القابع فى نهر النيل منذ أمس لافتًا إلى أنه لم يؤثر على سلامة مياه الشرب موضحًا أن شركة مياه الشرب برئاسة اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس مجلس إدارة الشركة رفعت منذ الأمس حالة الطوارئ بالمحافظة وتم أخذ عينات خلال ساعات متواصلة من العمل من المياه للتأكد من خلوها من أى مواد ضارة.

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مصر 365