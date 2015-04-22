محافظ الفيوم يشهد حفل تكريم أُسر شهداء المحاربين القدماء وضحايا الحرب

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية ذكرى يوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء الفيوم، بحضور اللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية وحشد كبير من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتى نظمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمحافظة الفيوم بالتعاون مع المحافظة.

وفى كلمته أشاد محافظ الفيوم بدور جمعية المحاربين القدماء لتكريم الذين ضحوا من أجل مصر، مشيرًا إلى أن التضحيات التى قدمها الشهداء والمصابون كانت سببًا فى بقاء وطننا الغالى مرفوعًا هامته عاليًا رايته، وأن تكريم اليوم يمثل رمزًا لما بذلوه من أرواحهم فداء لاستقلال الوطن، مؤكدًا أن الدولة تولى أسر الشهداء والمصابين اهتمامًا خاصًا وتقدم كل سبل الدعم اللازم لضمان حياة كريمة لهم.

وأشار مجدى الغرابلى مدير عام جمعية المحاربين القدماء إلى أن مصر وقواتها المسلحة لن تنسى شهداءها الأبرار الذين أعادوا لمصر مجدها وكرامتها، مؤكدًا اهتمام القوات المسلحة بأبنائها الشهداء وذويهم، وفى هذا الإطار سيتم تكريم جميع أسر الشهداء والمصابين بشكل سنوى ماديًا ومعنويًا.

وخلال الاحتفالية قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم أسر الشهداء والمصابين من خلال تقديم الهدايا المادية والعينية، وتبادل كل من المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء دروع التكريم، كما أهدى اللواء مجدى الغرابلى درع تكريم إلى اللواء سونس الجاحر مدير أمن الفيوم.



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المحافظ خلال الأحتفال



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جانب من الأحتفال



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القيادات التنفيذية بالمحافظة خلال الآحتفال



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اسر الشهداء خلال الاحتفال