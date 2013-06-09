أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف نفرق بين انقطاع الدورة فى سن اليأس وبين انقطاعها لأسباب أخرى؟

Google+ Print
كيف نفرق بين انقطاع الدورة فى سن اليأس وبين انقطاعها لأسباب أخرى؟ كيف نفرق بين انقطاع الدورة فى سن اليأس وبين انقطاعها لأسباب أخرى؟

أرسلت قارئة تقول: أنا آنسة عمرى 42 عاما، وبدأت مؤخرا أعانى من بعض الاضطرابات فى الدورة الشهرية، ومنذ ثلاثة أشهر مضت لم تأت لى الدورة نهائيا.

كما أنى أشعر بانتفاخ بمنطقة الثديين، وزيادة فى الوزن والشهية، فهل ما أعانى منه هو أعراض لسن اليأس؟ أم أنها تشير إلى وجود مشاكل أخرى ؟ وما هو المعدل الطبيعى لهذه السن؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، قائلا: بالنسبة للسؤال الأول للقارئة عن السن الطبيعية لانقطاع الدورة الشهرية فهو غالبا ما يبدأ بعد الخامسة والأربعين.

وذلك فى حالة عدم وجود عوامل أخرى مساعدة تعجل به مثل العوامل الوراثية أو النفسية أو أى عوامل أخرى.

وفى جميع الحالات يمكن معرفة ما إذا كان سبب انقطاع الدورة الشهرية ناتجا عن الوصول لمرحلة انقطاع الطمث أم ناتج عن عوامل أخرى، وذلك من خلال إجراء تحليل ( fsh) والذى يوضح ما إذا كانت عملية التبويض مستمرة فى عملها أم لا وفى حالة توقفها يعنى ذلك أن انقطاع الدورة ناتج عن وصول السيدة الى سن انقطاع الطمث أما فى حالة أظهرت التحاليل استمرار عملية التبويض فهذا يشير إلى أن انقطاع الدورة الشهرية حدث كنتيجة للتأثر بعوامل أخرى وهو ما يتطلب إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل المعملية لتحديد تلك الأسباب والتعامل معها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365