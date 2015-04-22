الصحة: تحليل ٢٥ عينة بقنا أثبتت خلوها من مادة الفسفور ومياه الشرب آمنة تمامًا

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة إنه بمجرد ابلاغه من خلال غرفة الأزمات بمديرية الصحة بمحافظة قنا بحادث غرق الصندل النهري المحمل بأحجار الفوسفات قام على الفور بتكليف فريق من إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بقنا وإدارة قنا الصحية لعمل مسح صحي بيئي لمكان الحادث وأخذ عينات من موقع غرق الصندل و من مآخذ محطات تنقية مياه الشرب بكل من الترامسة ،والمراشدة، والوقف، ودشنا، والوقف الجديدة.

حيث تم إرسالها الى المعمل الإقليمي بمحافظة قنا والمعامل المركزية بالقاهرة وذلك لبيان وجود عنصر الفوسفور من عدمه حيث جاءت جميع العينات سلبية . وأكد الوزير على أن الحد الأقصى المسموح به لعنصر الفسفور في الماء هو ٢ ملليجرام لكل لتر ماء وأنه في حين لم يستدل على وجود أي نسبة لعنصر الفسفور في عينات المياه المأخوذة من الترامسة والقلمينا والوقف والوقف الجديدة ودشنا كانت نسبة عنصر الفسفور في عينة المراشدة ٠٢، ملليجرام لكل لتر ونسبة الفسفور في العينة المأخوذة من موقع غرق القارب ٠،٠٥ ملليجرام لكل لتر وهي أقل من النسبة المسموح بها ب ١.٩٥ ملليجرام لكل لتر وأرجع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة سبب عدم تلوث مياه النيل بحمولة الصندل الغارقة الى أن الصندل كان يحمل كتلا صخرية كبيرة من معدن الفوسفات الذي يتكون أساسا من فوسفات ثلاثي الكالسيوم وهي مادة عديمة أو قليلة الذوبان في الماء جداً . كما أكد الوزير أنه وجه فريق الرصد البيئي بأخذ عينات من المياه وتحليلها كل ٦ ساعات على أن يستمر ذلك بعد إنتشال حمولة الصندل الغارقة في النيل لمدة ٧٢ ساعة على الأقل.