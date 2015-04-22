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تعرفى على حركات الجنين بداية من الأسبوع الـ8 إلى أواخر الحمل

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تعرفى على حركات الجنين بداية من الأسبوع الـ8 إلى أواخر الحمل تعرفى على حركات الجنين بداية من الأسبوع الـ8 إلى أواخر الحمل
يشغل عقل كل امرأة أثناء فترة الحمل الكثير والعديد من الأسئلة، ومن أهمها هو حركة الجنين، وتفكر الكثير من السيدات أثناء فترة الحمل فى حركة الجنين.

وفى هذا السياق يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، المتحدث الرسمى والإعلامى بمنظمة فينوس (الصحة وجمال المرأة)، إلى أن حركة الجنين داخل بطن الأم تختلف حسب عمره، أى حسب مدة الحمل، وتظهر واضحة أثناء إجراء السونار.

ويتابع د.وائل أن حركة الجنين تبدأ فى بداية الأسبوع الـ8 ويقوم الجنين بتحريك جسمه، وفى الأسبوع الـ10 يقوم الجنين بمص أصابعه، وفى أواخر الحمل ينتبه الجنين للأصوات العالية ويقوم بالتعبير عن هذا الصوت بخبط الأم كثيرا.

ويضيف استشارى النساء والتوليد أنه فى المراحل الأخيرة من الحمل يكون الجنين قد وصل لحجم كبير يصل إلى 3 كيلو، وتصبح المساحة المحيطة به فى البطن فيتحرك ببطء، وهذا يعد أمرا طبيعيا فى أواخر الحمل، و لا يستدعى القلق.

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