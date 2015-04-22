رئيس الأركان القطرى يغادر القاهرة عقب المشاركة باجتماعات الجامعة العربية

غادر رئيس أركان القوات المسلحة القطرى اللواء الركن غانم بن شاهين الغانم مطار القاهرة الدولى منذ قليل، عقب مشاركته فى جلسة المباحثات حول تشكيل قوة عربية مشتركة بجامعة الدول العربية، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة التى عقدت بشرم الشيخ.

واختتم رؤساء أركان جيوش الدول العربية اجتماعهم الأول، الذى عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، فى إطار متابعة تنفيذ قرار القمة العربية، التى عقدت فى شرم الشيخ نهاية مارس الماضى، والتى أقرت إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، وقال البيان الختامى لاجتماع اليوم، إن رؤساء هيئة أركان القوات المسلحة العرب استعرضوا خلال مداولتهم الأوضاع الراهنة فى المنطقة، وما تفرضه من تحديات خطيرة على الأمن القومى العربى خاصة المخاطر المترتبة على العمليات، التى تنفذها المنظمات الإرهابية.

وقد قرر رؤساء هيئة الأركان العربية ضرورة العمل الجماعى المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وعلى أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة والاستجابة الفورية لمعالجة الأزمات التى تنشب فى المنطقة بما فيها عمليات التدخل السريع، وغيرها من المهمات ذات الصلة التى تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلال سيادتها.

- رؤساء أركان الجيوش العربية يؤكدون فى اجتماعهم الأول أهمية تشكيل القوة المشتركة.. تهدف للتدخل السريع ومعالجة الأزمات.. ودعوة فريق رفيع المستوى لدراسة الإجراءات وآليات العمل والموازنة

>

>