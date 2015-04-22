وزير الصحة تعليقاً على غرق سفينة الفوسفات بالنيل: مياه الشرب آمنة تماماً

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، سلبية العينات المسحوبة من مياه النيل، بعد حادث غرق الصندل النهرى المحمل بأحجار الفوسفات، ذلك عقب إرسالها الى المعمل الإقليمى بمحافظة قنا والمعامل المركزية بالقاهرة للكشف عن وجود عنصر الفوسفور من عدمه.

وأوضح وزير الصحة إنه بمجرد إبلاغه من خلال غرفة الأزمات بمديرية الصحة بمحافظة قنا بالحادث، قام بتكليف فريق من إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بقنا وإدارة قنا الصحية لعمل مسح صحى بيئى لمكان الحادث وأخذ عينات من موقع غرق الصندل ومن مآخذ محطات تنقية مياه الشرب بكل من الترامسة، والمراشدة، والوقف، ودشنا، والوقف الجديدة.

وأضاف وزير الصحة أن الحد الأقصى المسموح به لعنصر الفسفور فى الماء هو 2 ملليجرام لكل لتر ماء وأنه فى حين لم يستدل على وجود أى نسبة لعنصر الفسفور فى عينات المياه المأخوذة من الترامسة والقلمينا والوقف والوقف الجديدة ودشنا وكانت نسبة عنصر الفسفور فى عينة المراشدة 02، ملليجرام لكل لتر ونسبة الفسفور فى العينة المأخوذة من موقع غرق القارب 0،05 ملليجرام لكل لتر وهى أقل من النسبة المسموح بها ب 1.95 ملليجرام لكل لتر.

وأرجع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة سبب عدم تلوث مياه النيل بحمولة الصندل الغارقة الى أن الصندل كان يحمل كتلا صخرية كبيرة من معدن الفوسفات الذى يتكون من فوسفات ثلاثى الكالسيوم وهى مادة عديمة أو قليلة الذوبان فى الماء جداً.

وأوضح وزير الصحة أنه وجه فريق الرصد البيئى بأخذ عينات من المياه وتحليلها كل 6 ساعات على أن يستمر ذلك بعد انتشال حمولة الصندل الغارقة فى النيل لمدة 72 ساعة على الأقل.

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