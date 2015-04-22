بدء توافد المعزين بسرادق عزاء الخال الأبنودى فى مسجد الدوحة بالإسماعيلية

بدأ منذ قليل توافد جموع المعزين فى رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودى بالسرادق المقام بساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائرى بالإسماعيلية، وتم تجهيز مكان منفصل لتقبل العزاء من السيدات، وقامت قوات الأمن بتأمين المكان ونشر دوريات أمنية حول المنطقة، بالإضافة إلى وجود ممثلين لكل الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة فى سرادق العزاء.

وكانت أسرة الراحل ومحبوه قد قرروا تغيير مكان العزاء من منزله بقرية الضبعية إلى مسجد الدوحة، نظرا لضيق المكان بالضبعية، ومن المنتظر أن يشارك فى العزاء عدد كبير من القيادات والرموز الفنية والثقافية بالدولة.

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