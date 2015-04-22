أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء توافد المعزين بسرادق عزاء الخال الأبنودى فى مسجد الدوحة بالإسماعيلية

Google+ Print
بدأ منذ قليل توافد جموع المعزين فى رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودى بالسرادق المقام بساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائرى بالإسماعيلية، وتم تجهيز مكان منفصل لتقبل العزاء من السيدات، وقامت قوات الأمن بتأمين المكان ونشر دوريات أمنية حول المنطقة، بالإضافة إلى وجود ممثلين لكل الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة فى سرادق العزاء.

وكانت أسرة الراحل ومحبوه قد قرروا تغيير مكان العزاء من منزله بقرية الضبعية إلى مسجد الدوحة، نظرا لضيق المكان بالضبعية، ومن المنتظر أن يشارك فى العزاء عدد كبير من القيادات والرموز الفنية والثقافية بالدولة.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>"كتاب الإمارات"ينعى عبد الرحمن الأبنودى:شعره من أجمل ما قيل فى "العربية"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365