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قيادي في "مناهضة الأخونة": تلقيت تهديدات بالقتل حال استمراري في ملف محاكمة مرسي دوليًا

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قيادي في "مناهضة الأخونة": تلقيت تهديدات بالقتل حال استمراري في ملف محاكمة مرسي دوليًا قيادي في "مناهضة الأخونة": تلقيت تهديدات بالقتل حال استمراري في ملف محاكمة مرسي دوليًا

كتب : حازم الوكيل منذ 28 دقيقة

قال طارق محمود المستشار القانوني الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة ، إنه تلقى عدة مكالمات مجهولة بها تهديد بالقتل في حال استمراره في ملف محاكمة الرئيس محمد مرسي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتهمة قتل المتظاهرين.

وأضاف محمود، في تصريحات إعلامية، إنه بصدد اتخاذ إجراءاته القانونية ضد هذه التهديدات، مؤكدًا أنها لن تثنيه عن استكمال إجراءات المحاكمة، بخاصة وأنه قد انتهى من جمع الأدلة والإثباتات على تورط النظام الحالي في مقتل العديد من الشهداء منذ تولي محمد مرسي السلطة.

وأكدت الجبهة، إن كل إجراءاتها لمناهضة النظام الحالي قانونية ستظل تمضي في الطرق الشرعية لممارسة الحقوق السياسية والقانونية، ولن تمنعها أي تهديدات أو تجاوزات عن مواصلة ما بدأوه من دفاع عن حقوق الشهداء والمصابين الذين سقطوا بسبب ما وصفته بسياسات جماعة إرهابية تحكم مصر تعتمد على الفاشية وترهيب المعارضة بدعمها للقتلة والمليشيات لقمع المتظاهرين، على حد تعبير بيان صادر عنها.

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