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يوسف: أغلقنا ملف الكونفدرالية مؤقتا للتركيز على ' حلم الجماهير '

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يوسف: أغلقنا ملف الكونفدرالية مؤقتا للتركيز على ' حلم الجماهير ' يوسف: أغلقنا ملف الكونفدرالية مؤقتا للتركيز على ' حلم الجماهير '

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني قد أغلق مؤقتا ملف الكونفدرالية مشيرا إلى أن التركيز الكامل منصب على مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا على ملعبه مع الفتح المغربي في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية بعد أداء باهت من الفارس الأبيض.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات للصحفيين "أعلقنا ملف الكونفدرالية مؤقتا، لدينا بطولة أخري الآن هي بطولة الدوري".

وأضاف "حلم الجماهير هو استعادة لقب الدوري الغائب من 11 عاما.. مباراة الاتحاد السكندري صعبة لأنهم يمرون بفترة انتعاش ويحقق نتائج جيدة مؤخرا".

وأردف "أيضا الاتحاد لديه جهاز فني محترم بقيادة حسام حسن وهدفنا تحقيق الـ3 نقاط والفوز بالدوري بشكل عام".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 51 نقطة بعد مرور 25 جولة من مسابقة الدوري.

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