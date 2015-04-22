حكاية عز الدين يعقوب - ' السهم الأسود ' الذي لعب بتعهد كتابي على صحته.. وصاحب رقم الوثب الطويل

رحل عز الدين يعقوب -73 عاما- هداف الأوليمبي الأسبق عبر التاريخ. رحل وهو يعاني من تجاهل المسؤولين في مصر وفقا لما قالته زوجته نادية محمد زكي. رغم أن وراءه حكاية مثيرة.

من هو؟

عز الدين يعقوب من مواليد عام 1942، بدأ مسيرته الكروية في الاتحاد السكندري ثم انتقل إلى الأوليمبي ولفت الأنظار سريعا.

سجل عز الدين يعقوب 83 هدفا وهو هداف للأوليمبي عبر التاريخ ومن الجيل الذهبي الذي حصد لقب الدوري موسم 1965-1966 بطولة الدوري الوحيدة التي حصدها النادي.

عُرف عز الدين يعقوب بأنه أسرع لاعبي جيله، كما قال محمود بكر المعلق الرياضي الشهير في تصريحاته لـFilGoal.com.

وأضاف بكر "عز الدين يعقوب كان سابق عصره، يمتاز بالسرعة والقوة وكان يشكل دويتو مع بدوي عبد الفتاح وسجلا العديد من الأهداف".

وتابع "رغم إنه لاعب كبير فهو كمان بطل ألعاب قوى وثب طويل. ومن الناس اللي ماخديتش حقها بسبب الحرب لما جت وقفت النشاط خالص. الله يرحمه".

وأتم بكر حديثه "شخصية محترمة ومحبوبة ومتواضع ومعملش أي مشكلة في أي وقت من ساعت ما طلع معانا أنا وفاروق السيد".

تعهد على صحته؟

تقول صحيفة (الأخبار) المصرية في عددها الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2013 إن الأطباء نصحوا عز الدين يعقوب بعدم ممارسة الرياضة ولكنه لم يستمع إليهم.

ولهذا كان يلعب عز الدين يعقوب بتعهد كتابي منه لأنه كان مصابا بمرض القلب. ليس فقط هذا. بل حصل على أفضل لاعب في مصر عام 1966 بجانب رقمه الإفريقي الأفضل في الوثب الطويل خلال الستينات.

وحصد لقب الدوري المصري كأول فريق من خارج القاهرة مع الأوليمبي وكان هداف فريقه، وامتاز بسرعته العالية حتى أُطلق عليه "السهم الأسود".

إهمال المسؤولين

"نعاني من الإهمال في مصر، تسع سنوات وعز الدين مصاب بالشلل ومريض بالقلب وبعض التجلطات الدماغية. والدولة تصرف لنا 140 جنيها فقط من الشباب والرياضة" هكذا كانت تصريحات زوجته نادية محمد زكي في تصريحاتها لصحيفة الأخبار.

وأضافت في الحوار الذي نُشر قبل عامين "الكل نسى إنجازات عز الدين يعقوب، لا نستجدي شيء ولكن عز لا يستحق هذا الإهمال. فقط من يسأل عنه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك وكابتن بوري رحمه الله".

وتابعت زوجة الراحل "استطاع أبو رجيلة أن يوفر 1800 جنيه عن طريق جمعية رعاية اللاعبين القدامى".

ونجح أبو رجيلة في الحصول على إقامة بالسعودية لعز الدين يعقوب ليعيش مع حسام إبننا في السعودية والمُلقب ببيليه الصغير".

وعلى ذلك، يقول طارق السيد رئيس مجلس إدارة الأوليمبي لـFilGoal.com: "سنقوم بعمل حفل تأبين له في النادي. وتم تكريمه منذ ثلاثة مواسم بإطلاق اسمه على ملعب الكرة من قبل المجلس السابق".

وأضاف "سنقيم حفل تأبين وستحدد الأسرة موعد العزاء ومكانه".

أين توفى؟

انتقل عز الدين يعقوب في الأشهر الأخيرة من عمره إلى عمان للحياة مع نجله في آخر أيامه. ومنحه الاتحاد العماني لكرة القدم منصبا شرفيا كمستشار فني للاتحاد.

ويقول عبد المنعم يعقوب لـFilGoal.com: "توفى عز الدين وهو في عمان بمنصب شرفي وتم دفنه هناك. ويتم بحث إقامة عزاء هنا في الإسكندرية".