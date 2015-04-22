بالفيديو - المقاولون يقلب الطاولة على بتروجيت في الوقت القاتل .. والجيش يسقط المقاصة

قلب المقاولون العرب الطاولة على بتروجيت في الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء، ليفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

المقاولون استضاف بتروجيت في ملعبه لحساب الجولة 26 من الدوري المصري، واستطاع فريق المدرب حسن شحاتة الخروج بانتصار مثير.

افتتح ذئاب الجبل أهداف المباراة عن طريق بابا أركو في الدقيقة 24، لكن ست دقائق فقط كانت كافية لبتروجيت من أجل إدراك التعادل عن طريق أحمد مودي.

وفي الدقيقة 69 سجل بلال جمال الهدف الثاني لبتروجيت، لكن في الدقيقة 85 استطاع محمد أبوشعيشع تسجيل هدف التعادل، قبل أن يعود بابا أركو ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث للمقاولون ليقود فريقه في الفوز في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 36 نقطة في المركز السادس، بالتساوي مع بتروجيت الذي يحل في المركز السابع، لكن فارق الأهداف لصالح ذئاب الجبل.

وفي نفس الجولة، استطاع طلائع الجيش التغلب على مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدفي المباراة دودجي وعرفة السيد في الدقائق 35 و67.

ووصل الجيش بذلك الفوز إلى النقطة 36 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت بين الرجاء ووادي دجلة على ملعب برج العرب، تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل منهما.

سجل أمير قيصر هدف الرجاء في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن ينجح محمد حمص في إدراك التعادل لدجلة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

تلك النتيجة رفعت رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل الرجاء إلى النقطة 27 في المركز الـ17 في إطار محاولاته للنجاة من الهبوط.

وفي آخر المباريات التي أقيمت في نفس التوقيت، تعادل النصر والجونة إيجابيا بهدف لكل فريق أيضا وذلك على ملعب بتروسبورت.

سجل أحمد سعيد هدف النصر في الدقيقة 74، وأدرك مانو التعادل في الدقيقة 81.

هذا التعادل رفع رصيد النصر إلى 19 نقطة في المركز 18 والذي يؤدي به للهبوط في نهاية الموسم، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 28 نقطة في المركز 15.

شاهد أهداف لقاء المقاولون وبتروجيت