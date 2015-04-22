ضبط هارب من مؤبد بحوزته بندقية خرطوش فى بورسعيد

ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد داخل أحد المحلات بسوق بور فؤاد، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

توصلت تحريات الرائد احمد سمير - رئيس مباحث قسم شرطة بور فؤاد أول الى اختباء "ا م ع" داخل احد المحلات بسوق بور فؤاد لكونه هاربا من الحكم علية بالسجن "المؤبد" فى القضية رقم 8842/2014 جنايات مركز دمياط بتهمة الخطف و أفادت التحريات أنه يقوم بعرض سلاح نارى بحوزته للبيع .

و بتقنين الإجراءات تم مداهمة مكان إلاختباء وتم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار .

تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة تمهيد لترحيله تحت حراسة مشدد لمديرية أمن دمياط تنفيذا للحكم الصادر ضده.