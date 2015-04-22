إحالة 3 موظفين بالشئون الاجتماعية بالزقازيق للمحاكمة لإهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية فى الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور المستشار عمرو حسن رئيس النيابة، إحالة مدير إدارة شرق الزقازيق للشئون الاجتماعية والذى تم استبعاده من أعمال الضمان ورئيس وحدة "غ.ال" التابعة للإدارة ورئيس قسم الضمان بالوحدة للمحاكمة التأديبية، فى القضية رقم 260 لسنة 2014 .بشان إهدار 227 ألف جنيه .

البداية كانت ببلاغ للنيابة الإدارية من مديرية الشئون الاجتماعية، بشأن تقرير فحص أعمال الضمان الاجتماعى لوحدة "غ.ال" الاجتماعية التابعة لإدارة شرق الزقازيق، وكشف التقرير عن وجود مخالفات تقدر بحوالى 227 ألف جنيه .

وكشفت التحقيقات التى باشرها الدكتور المستشار عمرو حسن رئيس النيابة عن قيام كل من "أ.ع" رئيس الوحدة الأسبق والذى تم استبعاده من أعمال الضمان، و"س.أ" رئيس قسم الضمان السابق بالوحدة و"أ.م.ر" مدير إدارة شرق الزقازيق وتم استبعاده هو الأخر من أعمال الضمان، بالتلاعب فى استمارات الكشف الطبى للعملاء وربط معاشات لحالات غير مستحقة .

وانتهت التحقيقات بإحالة المشكو فى حقهم إلى المحاكمة التأديبية، وإصدار قرار بشأن تحصيل المبالغ المالية من العملاء.