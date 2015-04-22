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مصرع نقاش طعنًا بالسكين فى خصومة ثأرية بفرشوط

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مصرع نقاش طعنًا بالسكين فى خصومة ثأرية بفرشوط مصرع نقاش طعنًا بالسكين فى خصومة ثأرية بفرشوط
لقى نقاش مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد تلقيه عدة طعنات من مجهولين أودت بحياته على الفور بقرية الشقيقى، التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد جمال سالمان رئيس فرع البحث الجنائى يفيد مصرع كرم محمد حمدان 35 عامًا، نقاش، إثر تلقيه عدة طعنات من مجهولين.

وأفادت التحريات، التى قادها النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، أن المجنى عليه كان قادمًا فى قطار الصعيد، وعقب خروجه من المحطة كان يترصد له مجموعة من الأشخاص وقاموا بطعنه وفروا هاربين، وأن الواقعة على خلفية خصومة ثأرية بينهم والمجنى عليه، واتهم أقارب المجنى عليه 4 أشخاص بقتله، بسبب خلافات ثأرية.

وكشفت التحريات أن شقيق المجنى عليه اتهم بقتل أحد أبناء عمومة المتهمين منذ قرابة 7 أشهر، وتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، تم نقل الجثة لمستشفى فرشوط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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