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مستريح جديد ينصب على مواطنين فى 1.5 مليون جنيه ويسقط بالإسكندرية

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مستريح جديد ينصب على مواطنين فى 1.5 مليون جنيه ويسقط بالإسكندرية مستريح جديد ينصب على مواطنين فى 1.5 مليون جنيه ويسقط بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد فى ضبط شخص استولى على أموال من مواطنين بلغت مليون ونصف جنيه مقابل بيع وحدات سكنية لهم ثم يبيعها لآخرين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من "سناء.ع.ا.ص" 54 سنة مقيمة بإمبابة بالجيزة و10 آخرين اتهموا فيه "عمرو.ع.م" 43 سنة صاحب شركة لتنمية المشروعات العقارية الكائنة بدائرة قسم أول المنتزه بالنصب والاحتيال والاستيلاء من كل منهم على مبالغ تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه مقابل بيع وحدات سكنية فى مشروع تحت الإنشاء بمنطقة الهانوفيل دائرة قسم الدخيلة وتحرير عقود لهم قبل اكتشافهم بيع نفش الوحدات السكنية لآخرين وتهربه من رد أموالهم إليهم.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه سبق اتهامه فى 31 قضيه "تبديد – نصب – شيك – استيلاء" ومحكوم عليه فى 17 قضية "تزوير – سلاح – نصب – شيك" بجملة 11 سنة.. تحرر محضر إدارى بقسم شرطة أول المنتزه وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.

تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على النصاب المتهم وبحوزته 2 كارنيه منسوب صدورهما للنقابة العامة للصحافة والإعلام – جريدة الجمهورية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر له محضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجارٍ عرضه على النيابة.

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مصر 365