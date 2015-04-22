حبس 3 سيدات وتاجر لاتهامهم بممارسة الجنس الجماعى فى شقة بالجيزة

أمر أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة بحبس 3 سيدات ورجل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بممارسة الدعارة داخل شقة بمنطقة ميدان لبنان بالجيزة, بمقابل مادى ألفى جنيه للفتاة الواحدة.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة من ضبط شقة للأعمال المنافية للآداب بالجيزة، وذلك بعد تعدد البلاغات بتوافد أشخاص مجهولين للشقة.

ووردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود شقة بمنطقة ميدان لبنان بالمهندسين، وكرا لأعمال الدعارة.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك الوقائع، تم التأكد من صحة الوقائع، فخرجت قوة أمنية وتمت مداهمة الشقة وتم ضبط زعيمة الشبكة وساقطتين متلبستين أثناء ممارسة الجنس الجماعى مع تاجر مقابل ألفى جنيه للفتاة الواحدة، والتى تقوم بدفع 500 جنيه للقوادة من المبلغ .