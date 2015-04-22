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الأموال العامة تمنع مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية من التصرف فى أمولها

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الأموال العامة تمنع مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية من التصرف فى أمولها الأموال العامة تمنع مديرة بإدارة أكتوبر التعليمية من التصرف فى أمولها
تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها بشأن قيام هدى أحمد حسين مديرة الوحدة الحسابية بإدارة أكتوبر التعليمية، بالاستيلاء على مبلغ 135 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، كما قررت النيابة التحفظ على أموالها ومنعها من السفر على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمة "هدى" ومعها "سلامة محمود" مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية استغلا موقعهما الوظيفى خلال الفترة من عامى 2013 حتى 2014 وكونها المسئولين عن تحرير الشيكات الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، حيث كونا تشكيلا عصابيا مع كل من "عواطف" شقيقة المتهمة الأولى "هدى"، وتعمل مراقبا ماليا باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأيضا "أحمد عبد الجواد" محاسب بمدرية أوقاف الجيزة، وعباس سيد عامل بمدرية أوقاف الجيزة، ووجيه رمضان مراجع حسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، واستهدفوا الاستلاء على أموال الموازنة العامة للدولة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهة "هدى" والمتهم "سلامة" استمرا فى تحرير شيكات بنكية بأسماء باقى المتهمين المذكرين وقاموا بصرفها دون وجه حق من حساب الإدارة التعليمية، وتمكنا من خلال تلك العمل الإجرامى بالاستيلاء على 135 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب اكتشاف المتهمة معرفة الجهات الرقابة بالواقعة قامت برد 18 مليون جنيه من الأموال المستولى عليها لوزارة المالية، وأقرت كتابةً لجهة عملها بمسئوليتها عن كل الشيكات التى تم صرفها دون وجه حق، وتعهدت برد قيمتها لخزينة الدولة.

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مصر 365