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مواطن يقتل نفسه بالخطأ أثناء توجده فى مشاجرة بين امرأتين بالحوامدية

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مواطن يقتل نفسه بالخطأ أثناء توجده فى مشاجرة بين امرأتين بالحوامدية مواطن يقتل نفسه بالخطأ أثناء توجده فى مشاجرة بين امرأتين بالحوامدية
قتل مواطن نفسه بالخطأ عندما تدخل لمناصرة شقيقة زوجته أثناء تشاجرها مع جارتها، حيث أطلق الرصاص فى الهواء، وعندما تزاحم عليه الجيران صوب طلقة ناحية جسده بالخطأ ومات.

تلقى المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث الحوامدية بلاغاً من الأهالى بإطلاق رصاص ووجود قتيل فانتقل معاونو المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن سيدة تشاجرت مع جارتها واستنجدت بزوج شقيقتها لمناصرتها، فحضر بطبنجة أطلق منها رصاصا فى الهواء، وتزاحم عليه الجيران فأصاب نفسه بطلق ومات.

ألقت قوات الأمن بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وأحالتهم بعد إخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.

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مصر 365