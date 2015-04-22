تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان لجلسة 13 يوينو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل ، نظر إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة “سوديك”، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، إلى جلسة 13 يوينه لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.