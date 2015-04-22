اللجنة الطبية المعاينة لحجز قسم مصر القديمة: المحتجزون مصابون بالجرب بسبب التكدس

تسلمت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى التقرير الصادر من اللجنة الطبية المشكلة من أطباء مستشفيات جامعة القاهرة لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين داخل قسم شرطة مصر القديمة.

وانتهى التقرير عقب توقيع الكشف الطبى على ٢١٥ محتجز داخل القسم الى إصابة ٥٠ شخصا محتجزين داخل القسم بامراض مختلفة تنوعت مابين أمراض باطنة وسكر وتورم بالجسم وإصابات بفيروسات وامراض صدرية والتهاب فى الإذن الوسطى وامراض جلدية (جرب وطفح فى الجلد) وأرجعت اللجنة الطبية إصابة عددكم المحتجزين بهذة الأمراض وانتقالها عن طريق العدوى من شخص لآخر لعدم وجود تهوية مناسبة وتكسدس إعداد المحتجزين بما لا يتناسب مع المساحة المخصصة لاحتجازهم وسوء النظافة وعدم نظافة وضيق دورات المياة أدى الى انتشار أمراض المسالك البوليه وأوصت اللجنة عرض المصابين على المستشفيات المختلفة وزيادة التهوية فى أماكن الحجز والاهتمام بالنظافة وزيادة إعداد دورات المياة . واستعجل المستشار تامر العربى رئيس النيابة تقرير لجنة اخرى من الطب الوقائى قامت بتوقيع الكشف الطبى على محتجزى قسم مصر الجديدة وأصد رئيس النيابة قرارا بتشكيل اللجنين عقب وفاة اثنين من المحتجزين داخل القسم نتيجة الاصابتهم بامراض .