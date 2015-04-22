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القبض على 3 صينيات وماليزيتين لممارستهم الدعارة بنادى صحي بالمهندسين

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القبض على 3 صينيات وماليزيتين لممارستهم الدعارة بنادى صحي بالمهندسين القبض على 3 صينيات وماليزيتين لممارستهم الدعارة بنادى صحي بالمهندسين

 

تمكنت الادارة العامة لمكافحة الاداب العامة باشراف اللواء مجدى موسى مدير الادارة العامة من ضبط  3 ساقطات صنيات واثنين من ماليزيا ورجل اعمال لاتهامهم بممارسة الدعارة داخل نادى صحى بمنطقة المهندسين بالجيزة  واستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ومواقع الانترنت مقابل الحصول على مبالغ باهظة .. تحرر محضر بالواقعة واعترفوا المتهمين بارتكاب جريمتهم  وأحيلوا  إلى النيابة التى تولت التحقيق .

وردت معلومات للعقيد احمد صلاح  تفيد قيام صاحب النادى الصحى  باستقطاب راغبى المتعة الحرام لممارسة  الرذيلة  مقابل الف جنيه فى النصف ساعة  .. اخطر اللواء حسن عباس مدير إدارة النشاط الخارجى بالمعلومات فكلف رجال المباحث بإجراء التحريات وضبط المتهمين

توصلت تحريات العقدين ايمن بيومى  وسيد السماحى إلى صحة المعلومات وقيام صاحب النادى باستغلال  الساقطات  لممارسة الرذيلة وتم استئذان النيابة العامة وتم مداهمة النادى وتمكن المقدم سيد عبد الغفار من ضبطهم فى حالة تلبس مع رجل أعمال وعثر بحوزتها على أدوات تستخدم فى الحفلات الجنسية وهواتف محمولة الخاصة بالمتهمة والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين

واجه اللواء احمد عبد الغفار نائب مدير الادارة العامة لحماية الاداب المتهمين بالجريمة و اعترفوا أمام  العقد تامر سمير  رئيس قسم النشاط الخارجى الدولى و الاتجار بالبشر بارتكاب جريمتهم  .. تحررمحضر بالواقعة وأحيلوا الى النيابة التى تولت التحقيق

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