موجز الصحافة العالمية..عُمان تسعى لجمع الحوثيين وصالح وهادى للتفاوض بمسقط

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأربعاء، موضوعات مختلفة، منها ما قالته صحيفة الفايننشيال تايمز، إن المتمردين الحوثيين فى اليمن، لا يزالون مصرين على التحدى، فى الوقت الذى أعلنت فيه المملكة العربية السعودية وقف حملة القصف الجوى "عاصفة الحزم"، بعد تحقيق أهدافها العسكرية، و بحسب أشخاص على إطلاع بالأمور، فإن حكومة سلطنة عُمان تعمل باتجاه الوساطة لعقد اتفاق يجمع الحوثيين وصالح وهادى فى محادثات فى العاصمة العمانية مسقط.

بينما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن مهربى البشر عديمى الرحمة يأخذون من المهاجرين حوالى 1300 جنيه إسترلينى عن كل فرد لعبور البحر المتوسط، ويفرقون بين الركاب على أساس لون البشرة ويحبسون الأفارقة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان للمهاجرين، قد حث الدول الغنية على ضرورة الاتفاق على خطة شاملة لاستيعاب مليون لاجئ من سوريا على مدار السنوات الخمس المقبلة، من أجل إنهاء سلسة كوارث غرق القوارب التى تحدث فى البحر المتوسط.

>وزيادة مفاجئة فى التنسيق بين خصوم الرئيس السورى بشار الأسد الإقليميين، وعلامات على الشقاق داخل صفوفه تثير تساؤلا من جديد حول ما إذا كان سيضطر إلى تقديم تنازلات للبقاء فى السلطة وفقا لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية.

ورأت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أزمة هجرة جديدة تطغى على نظام اللجوء الأوروبى، وأضافت فى الحلقة الأولى من سلسلة من التقارير التى ترصد أسباب وتأثير موجة عالمية جديدة من الهجرة سببتها الحروب والقمع والفقر، إنه مع ما تواجهه أوروبا من أزمة هجرة متصاعدة بشكل سريع للأسباب السابقة فى منطقة يسودها الصراع بدءا من غرب أفريقيا وحتى أفغانستان، فإن قادة أوروبيين رفيعى المستوى بدأوا فى الاعتراف بالأمر الواضح، وهو أن إدارة القارة لمسألة اللاجئين قد انهارت.

واعتبرت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعثت لمصر رسالة مزدوجة من خلال قرار استئناف المساعدات العسكرية.

و فى الشأن الإسرائيلى ركزت جميع الصحف العبرية، على مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى وما تسميه إسرائيل "الأعمال العدائية"، وذلك عشية احتفالها بما تدعيه بيوم "استقلالها" – وهو اليوم الذى احتلت فيه الأراضى العربية غدا الخميس.

وفى الشأن الإيرانى، ابرزت الصحف الإيرانية تعاطفا تجاه الحكم على الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى بالسجن المشددـ 20 عام.

الإندبندنت: المهربون يفرقون بين المهاجرين على أساس لون بشرتهم

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الصحف البريطانية: المهربون يفرقون بين المهاجرين على أساس لون بشرتهم.. مسئول بالأمم المتحدة: على الدول الغنية استقبال مليون سورى على خمسة أعوام.. عُمان تسعى لمحادثات تجمع الحوثيين وصالح وهادى فى مسقط

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مسئول بالأمم المتحدة: على الدول الغنية استقبال مليون سورى على خمسة أعوام

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الصحف الأمريكية:خسائر متوالية للنظام السورى بسبب التنسيق بين خصومه والشقاق داخل صفوفه..نظام اللجوء الأوروبى غير قادر على استيعاب اللاجئين..قرارأوباما باستئناف المساعدات العسكرية لمصر يحمل رسالة مزدوجة

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واشنطن بوست: نظام اللجوء الأوروبى غير قادر على استيعاب اللاجئين

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ساينس مونيتور: انتكاسات للأسد بسبب التنسيق بين خصومه والشقاق داخل صفوفه

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وزير خارجية أيرلندا يبرئ مصر من مزاعم تعذيب مواطنها المحتجز بالقاهرة

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بلومبرج: قرار أوباما استئناف المساعدات العسكرية لمصر يحمل رسالة مزدوجة.. المساعدات خاصة بالأسلحة اللازمة فى مكافحة الإرهاب.. ولا تتعلق بتعزيز الأسلحة التقليدية.. 2018 نهاية شراء أسلحة بالدين

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فايننشيال تايمز: عُمان تسعى لمحادثات تجمع الحوثيين وصالح وهادى فى مسقط

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الصحف الإسرائيلية: إسرائيل تتذكر قتلاها وقادتها يطلقون تصريحات مهددة للمنطقة.. عدد سكان دولة الاحتلال يصل لـ8 ملايين و345 ألفا.. اعتقال 3 فلسطينيين قالوا "الله أكبر" خلال إطلاق صفارات ذكرى قتلى الجيش

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الإعلام الإيرانى يتعاطف مع سجن مرسى وقراء إيرانيون يرون حقه الإعدام

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