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العدالة الانتقالية:لم تصلنا تحديثات بيانات الناخبين من "الإحصاء والتعبئة"

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العدالة الانتقالية:لم تصلنا تحديثات بيانات الناخبين من "الإحصاء والتعبئة" العدالة الانتقالية:لم تصلنا تحديثات بيانات الناخبين من "الإحصاء والتعبئة"
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات، إن اللجنة لم تتلق أى تحديثات بشأن قاعدة البيانات التى قد طلبتها اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن البيانات النهائية للتعداد السكانى والناخبين.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين المنظمة للانتخابات ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل فى إطار المراجعة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وإعادة التدقيق بنحو 12 دائرة انتخابية فردية يشوبها عدم دقة فى قاعدة البيانات الواردة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وكان اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد صرح فى وقت سابق اليوم أن الجهاز قام بإرسال تحديث قاعدة بيانات الناخبين والسكان للجنة تعديل قوانين الانتخابات.


>- جهاز الإحصاء يرسل تعداد السكان للجنة قوانين الانتخابات لتدقيق الناخبين

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